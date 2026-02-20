Воробьев вручил областные награды общественникам Подмосковья

Губернатор Андрей Воробьев посетил пленарное заседание Общественной палаты Московской области. На встрече обсудили итоги работы за прошлый год и определили ключевые задачи на 2026 год.

«Мы сегодня здесь, чтобы еще раз подчеркнуть значимость и важность работы всех, кто присутствует в этом зале. Это добровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией, которые на протяжении многих лет делают очень заметные добрые дела», — сказал Воробьев.

Губернатор Московской области выразил благодарность тем, кто реализует полезные проекты в регионе, и вручил награды.

«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня активен, занимается чувствительными темами — добровольчеством, здравоохранением, помощью тем, кто проходит реабилитацию», — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что продолжит поддерживать добрые инициативы, которые реализуются в Подмосковье. Эти проекты часто служат примером для других регионов.