Воробьев вручил областные награды общественникам Подмосковья
Губернатор Андрей Воробьев посетил пленарное заседание Общественной палаты Московской области. На встрече обсудили итоги работы за прошлый год и определили ключевые задачи на 2026 год.
«Мы сегодня здесь, чтобы еще раз подчеркнуть значимость и важность работы всех, кто присутствует в этом зале. Это добровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией, которые на протяжении многих лет делают очень заметные добрые дела», — сказал Воробьев.
Губернатор Московской области выразил благодарность тем, кто реализует полезные проекты в регионе, и вручил награды.
«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня активен, занимается чувствительными темами — добровольчеством, здравоохранением, помощью тем, кто проходит реабилитацию», — отметил он.
Губернатор подчеркнул, что продолжит поддерживать добрые инициативы, которые реализуются в Подмосковье. Эти проекты часто служат примером для других регионов.
На заседании Андрей Воробьев наградил Иосифа Дискина — председателя комиссии по законотворчеству и взаимодействию с общественными советами — и Елену Жарову — главу комиссии по волонтерству и вопросам СВО.
Среди награжденных также были председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Ульяна Белова и Герой России летчик-космонавт и заместитель председателя комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Андрей Борисенко.
Ранее Воробьев поздравил участников и ветеранов СВО, а также врачей, помогающих бойцам и жителям приграничных районов, с Днем защитника Отечества. Он также вручил им государственные и областные награды.