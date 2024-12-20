Сегодня 11:02 «Главная задача завершена». Андрей Воробьев открыл третий участок Северного обхода Лобни Воробьев открыл третий участок Северного обхода Лобни 0 0 0 Подмосковье

Лобня

Строительство

Андрей Воробьев

Пробки

Дороги

Газпром

Движение по новой транспортной развязке на Рогачевском шоссе открыли в Подмосковье — это третий этап строительства Северного обхода Лобни. Важная дорога свяжет западные и южные микрорайоны города с Дмитровским шоссе, разгрузит Краснополянское шоссе и сократит время выезда еще на 10 минут. Старт движению дал губернатор Андрей Воробьев.

Жители Лобни хорошо помнят, как еще несколько лет назад приходилось трудно заезжать и выезжать из города. До начала строительства Северного обхода шоссе было узким и ежедневно собирало километры пробок. Страдали как местные жители, так и пассажиры аэропорта Шереметьево. Четыре года длилось строительство обхода. И вот — открытие последнего участка. «В последние годы в Лобне — очень важном для нас городе — мы реализуем комплекс мероприятий. Расширили Лобненское шоссе, но оно являлось, по сути, единственным выездом из города. Лобня имеет свою специфику, здесь много железнодорожных путей. Тогда при поддержке президента и на основании решения правительства России мы получили очень серьезные ресурсы для строительства обхода Лобни. Сейчас открываем третий этап этого проекта. Я очень надеюсь, что этот участок позволит дополнительно вывести транзитный транспорт и заметно изменит ситуацию в нашей любимой Лобне», — рассказал Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Губернатор поблагодарил строителей, которые работали в Лобне. Отдельные слова признательности он адресовал «Газпрому». Компания пошла навстречу Московской области и помогла перенести газопровод, который мешал строительству. Именно благодаря такому взаимодействию дорогу смогли открыть досрочно — в этом году. «В Подмосковье всегда есть запросы на строительство путепроводов, но наша главная задача по обходу Лобни сегодня завершена», — добавил Воробьев.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

Этапы строительства Северного обхода Лобни В декабре 2022 года в Подмосковье на два года раньше срока завершили первый этап строительства Северного обхода Лобни. Это участок длиной пять километров от Дмитровского шоссе до трассы Хлебниково — Рогачево — Луговая с путепроводом через МЦД-1. Благодаря открытию дороги время на въезд и выезд из Лобни сократилось с полутора часов до 20 минут. В октябре 2023 года года, на год раньше срока, построили новую развязку на Дмитровском шоссе, которая стала вторым этапом СОЛ. Теперь водители стали беспрепятственно выезжать из Лобни в сторону области. Экономия в пути составила по 15 минут в каждую сторону. Теперь, в декабре 2024-го, открыли третий участок Северного обхода Лобни. Тоже с опережением сроков. Большая круговая развязка длиной почти 1,5 километра связала западный и южный микрорайоны Лобни с Дмитровским шоссе. Этот отрезок примет на себя часть городского трафика, разгрузит Краснополянское шоссе и улучшит выезд на Рогачевку. Время выезда из Лобни сократится еще на 10 минут.

Фото: Александра Степанова 1/2 Фото: Александра Степанова 2/2

Новый этап — в 2025 году В следующем году в Подмосковье построят продолжение Северного обхода. Эта дорога длиной 1,5 километра к улице Гагарина поможет освободить Лобню от грузовиков. Они будут проезжать по обходу, не заезжая на улицу Батарейную и Букинское шоссе. Рабочие уже начали переустройство инженерных коммуникаций на участке. Жители городского округа просят соединить Северный обход и Лесную улицу в СНТ «Лесная полянка». Проектные работы по этому запросу также запланированы на 2025 год. Дорога обеспечит дополнительный съезд на внутренние улицы Лобни и к некоторым садовым товариществам. Стройка начнется в начале 2026-го. Новые надежные дороги дают мощный импульс развитию городов и поселков Подмосковья. Северный обход Лобни — как раз такой проект, который охватывает 16,5 километра пути и сотни тысяч жителей городского округа. Это широкие шестиполосные трассы с пропускной способностью свыше 120 тысяч машин в сутки. В общей сложности стройка заняла четыре года.