Воробьев рассказал о заработавшем в Подмосковье проекте «Наш участковый врач»

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье запустили проект «Наш участковый врач». Главная цель — облегчить труд медиков и помочь им в профессиональном развитии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Спасибо НИКИ детства за координацию проекта и помощь педиатрам на местах», — поблагодарил медиков губернатор.

Он добавил, что для участковых врачей-педиатров и врачей-терапевтов в регионе продолжают работать меры поддержки. Это программы «Приведи друга», «Социальная ипотека», «Земский фельдшер» и компенсация аренды жилья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим детским врачам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

«Формализм и безразличие — вот с чем мы столкнулись». Как погибают дома в центре Петербурга

изображение нарисовано с помощью нейросети

«Ты квадробер, не дай бог?» Кто такая Миа Бойка, унизившая восьмилетнюю девочку

Belkin Alexey/news.ru

«Выдать миллион». Работодателей призвали отслеживать рождаемость у сотрудниц

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте