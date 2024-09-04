Воробьев рассказал о заработавшем в Подмосковье проекте «Наш участковый врач»

В Подмосковье запустили проект «Наш участковый врач». Главная цель — облегчить труд медиков и помочь им в профессиональном развитии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Спасибо НИКИ детства за координацию проекта и помощь педиатрам на местах», — поблагодарил медиков губернатор.

Он добавил, что для участковых врачей-педиатров и врачей-терапевтов в регионе продолжают работать меры поддержки. Это программы «Приведи друга», «Социальная ипотека», «Земский фельдшер» и компенсация аренды жилья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим детским врачам региона.

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