Воробьев рассказал о поддержке проектов МФТИ в сфере высоких технологий

Подмосковье активно сотрудничает с МФТИ, помогая вузу развивать инфраструктуру, научные направления и привлекать молодых специалистов. О мерах поддержки проектов института в сфере высоких технологий рассказал в своем телеграм-канале в преддверии Дня студента губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы тесно сотрудничаем с МФТИ и стараемся делать все, чтобы поддерживать эту уникальную площадку: помогаем с инфраструктурой, развитием науки и технологий, привлечением молодых талантов», — подчеркнул губернатор.

В частности, в Долгопрудном работает Физтех-лицей имени Капицы, который считается одной из сильнейших школ страны. На его базе создан естественно-научный кластер, где тысячи школьников изучают робототехнику, инженерные дисциплины, 3D-моделирование и беспилотные технологии. Кроме того, запущена цифровая платформа «Спектр», к которой уже подключены десятки школ Подмосковья.

Отдельно Воробьев выделил проект инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха», который реализуется при поддержке региональных властей. Центр объединит университет и высокотехнологичный бизнес, а его резиденты смогут развивать производства в сферах связи, радиоэлектроники, фармацевтики и компонентов для беспилотных систем, пользуясь налоговыми льготами и готовой инфраструктурой.

По словам губернатора, создание такого центра — важный шаг к присвоению Долгопрудному статуса наукограда. Стратегия социально-экономического развития города уже подготовлена и согласована с федеральными ведомствами. Власти рассчитывают, что соответствующее решение будет принято в ближайшее время.

«Надеемся, что уже в этом году Долгопрудный займет заслуженное место в списке российских наукоградов!» — добавил он.

Президент России Владимир Путин посетил сегодня МФТИ. Во время визита глава государства пообщался со студентами и выпускниками вуза и поздравил их с наступающим Татьяниным днем.