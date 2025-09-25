Воробьев рассказал о курсах по русскому языку для иностранцев в Подмосковье

Воробьев: 30 тысяч иностранцев прошли курсы по русскому языку в Подмосковье

Московская область запустила специальный курс по русскому языку и правилам пребывания в России для иностранцев, которым воспользовались около 30 тысяч приезжих. Об этом на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Глава региона подчеркнул, что в Подмосковье живут представители разных народов и вероисповеданий, которые активно участвуют в общественной жизни и вносят вклад в развитие области.

Чтобы они могли адаптироваться, агентство разработало специальный курс в рамках реализации стратегии национальной политики. Обучение проходят на крупных предприятиях, где работают иностранцы, а также в формате индивидуальных консультаций.

«За первое полугодие такие мероприятия охватили около 30 тысяч человек, включая подростков», — отметил губернатор Московской области.

Воробьев добавил, что в качестве профилактических мер среди приезжих начали распространять информационные материалы на разных языках об ответственности за правонарушения.

Чтобы обеспечить иностранным специалистам комфортные условия проживания, на территориях логистических и производственных комплексов началось строительство современных общежитий.

«Для нас важно, чтобы все чувствовали себя как дома, при этом уважая законы, культуру и традиции друг друга. Эта работа требует внимания, системности и диалога», — подытожил Андрей Воробьев.

На минувшей неделе вопросы изменения учета иностранцев обсудили на встрече главы городского округа Чехов Михаила Собакина с директорами крупнейших промышленных предприятий. Выступивший начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД «Чеховский» Владимир Иванов напомнил работодателям об обязательной легализации иностранных работников, чтобы не попасть на штраф.