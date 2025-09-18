Миграционные и кадровые вопросы обсудили на совете директоров в Чехове

Глава Чехова Михаил Собакин провел традиционный совет директоров, в котором приняли участие руководители крупнейших предприятий муниципального округа. Они обсудили изменения в осуществлении миграционного учета иностранных граждан, меры поддержки работодателей через кадровый центр Подмосковья, а также затронули вопросы организации практической подготовки обучающихся и содействие трудоустройству на предприятия муниципалитета.

Начальник отдела по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России «Чеховский» Владимир Иванов рассказал об изменениях в миграционном учете иностранных граждан, предусмотренных на территории Московской области. Благодаря подписанному соглашению между губернатором региона Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергей Собяниным о взаимном использовании трудовых мигрантов, иностранные граждане, которые имеют патент, могут работать в Москве и Подмосковье.

Владимир Иванов также напомнил работодателям, что к административной ответственности будут привлекаться организации, которые не легализовали своих сотрудников в установленные законодательством сроки. Им будут грозить штрафы и выдворение иностранного гражданина с территории России. По ходатайству работодателя административное выдворение могут заменить на штраф с обязательством заключить трудовой договор.