Воробьев рассказал о доставке в Шатуру 20 мобильных котельных

Воробьев: циркуляция на теплотрассе Шатуры начнется в ближайшие два часа

Работа по подаче тепла в Шатуре после повреждения гидроэлектростанции продолжается. Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме. Для резервной подачи тепла в округ доставили 20 блочно-модульных котельных. Об этом по итогам заседания оперативного штаба заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что спасатели ликвидировали пожар на ГРЭС, полная ликвидация последствий запланирована на 17:00.

«В округе находится 20 передвижных блочно-модульных котельных. Первая из них устанавливается на больничном комплексе, чтобы подстраховаться и обеспечить теплом всех, кто получает медицинскую помощь», — заявил губернатор Подмосковья.

Воробьев добавил, что подачу тепла начали в пансионате для пожилых людей.

Параллельно идет работа по врезкам не теплотрассе, где в ближайшие два часа запустят циркуляцию. Кроме того, тепло подадут в микрорайон Керва.

«Чтобы ускорить работы, направили 20 аварийных бригад из соседних округов. Параллельно готовим резерв: при необходимости обеспечим жителям обогреватели и дополнительные источники тепла», — подчеркнул глава региона.

Шатурская ГРЭС получила повреждения в результате пожара утром в воскресенье, 23 ноября. Коммунальные службы перешли на резервные линии, чтобы не нарушать режима электроснабжения округа.