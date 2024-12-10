Воробьев рассказал детали создания мемориала памяти жертв теракта в «Крокусе»

Созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» будет заниматься собственник концертного зала. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Собственник занимается этим. Это, все-таки, частная собственность», — пояснил он.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные боевики. Они начали стрелять по людям, ожидавшим начала выступления группы «Пикник».

Кроме того, преступники устроили сильный пожар в помещении. Жертвами террористической атаки стали более 140 человек.

По делу о нападении на «Крокус» арестованы более 10 злоумышленников. Расследование продолжается.

В начале июня Воробьев сообщал, что на месте «Крокус Сити Холла» могут создать памятный сквер.