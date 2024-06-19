Воробьев рассказал, что может появиться на месте теракта в «Крокусе»

Губернатор Воробьев: на месте теракта в «Крокусе» могут создать зимний сад

На месте теракта в «Крокус Сити Холле» может появиться сквер или зимний сад в память о погибших. Такие варианты обсуждаются с собственником участка. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев РИА «Новости».

«Сейчас с собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта», — сообщил глава региона.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Четверо террористов с автоматами ворвались в здание, расстреливая всех на своем пути, после чего они подожгли зал. Жертвами теракта стали 145 человек, а «Крокус Сити Холл» полностью сгорел. Под утро силовики задержали террористов — они на машине ехали в сторону украинской границы.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, о причастности украинской военной разведки к нападению на «Крокус».