Три новых маршрута проекта «Москва — область» заработают 20 июня
С 20 июня современный транспорт свяжет столицу с городскими округами Долгопрудный и Мытищи. На новых маршрутах будут работать 18 автобусов, оборудованных по высочайшим стандартам Московского транспорта: четыре автобуса большого класса на маршрут 1273, два автобуса большого класса — на 1279 и 12 автобусов большого класса — на 1545.
Все автобусы низкопольные, с широкими накопительными площадками, с посадкой и высадкой во все двери. Внутри есть системы климат-контроля, медиапанели и USB-зарядки для гаджетов.
- Проезд по карте «Тройка» на маршруте 1273 будет стоить 73 рубля.
- Проезд по банковской карте на маршруте 1273 будет стоить 78 рублей.
Маршруты 1279 и 1545 будут иметь зональную тарификацию, а это значит, что прикладывать карту нужно будет как на вход, так и на выход. Окончательная стоимость поездки будет зависеть от расстояния, которое проехал пассажир.
- Стоимость проезда на маршруте 1279 по карте «Тройка» — от 71 до 110 рублей.
- Стоимость проезда на маршруте 1279 по банковской карте — от 76 до 115 рублей.
Маршрут 1545 — кольцевой: из автобусов необязательно выходить на промежуточной конечной «МЦД Водники» в Долгопрудном, можно продолжить движение обратно до метро «Алтуфьево». Максимальная стоимость поездки рассчитывается за полный круг: метро «Алтуфьево» — «МЦД Водники» — метро «Алтуфьево». Необходимо прикладывать карту при выходе, чтобы избежать списания максимальной стоимости поездки.
- Стоимость проезда на маршруте 1545 до остановки «МЦД Водники» в Долгопрудном — от 71 до 110 рублей по карте «Тройка» и от 76 до 115 рублей — при оплате банковской картой.
- Максимальная стоимость полного маршрута 1545 метро «Алтуфьево» — «МЦД Водники» — метро «Алтуфьево» — от 71 до 173 рублей по карте «Тройка» и от 76 до 178 рублей — при оплате банковской картой.
Также на этих маршрутах, как и на других проекта «Москва — область», будут доступны:
- Проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. С ними поездки выгоднее до 60% в год, а также доступны бесплатные пересадки на весь городской транспорт Москвы.
- Безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся.
- Бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы.
- Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и Подмосковьем) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет и с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах. Если социальная карта жителя Московской области не срабатывает в автобусе, обратитесь в МФЦ на территории Московской области для ее перекодирования.
«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина вместе с правительством Московской области мы развиваем сеть пригородных маршрутов проекта „Москва — область“. По субботам наши современные автобусы выходят на новые направления и связывают ближайшие города и населенные пункты Подмосковья со станциями метро внутри МКАД. Пассажиры получают не только надежный и быстрый способ добраться до столицы, но и высокое качество обслуживания Московского транспорта», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На маршруты 1273, 1279 и 1545 выйдут современные автобусы НефАЗ 52.40.5299 большого класса. Всего в парки Мосгортранса для поездок на пригородных направлениях в этом году придет 233 машины этой модели.
Маршрутную сеть в Долгопрудном скорректируют: изменятся маршруты областного перевозчика 456 и электробусные маршруты 560 и 560к Московского транспорта. Так, вместо маршрута 560 (ГУП «Мосгортранс») будет работать маршрут 560к (ГУП «Мосгортранс») от Долгопрудной до метро «Физтех» и 1545 (Москва — область, ГУП «Мосгортранс») от «МЦД Водники» до метро «Алтуфьево».
Маршрут 456 (АО «Мострансавто») поедет новой трассой: метро «Физтех» — «МЦД Водники». После метро «Физтех» автобусы пойдут по Лихачевскому проезду, Лихачевскому проспекту, Новому бульвару, Дирижабельной улице и проспекту Пацаева. Маршрут остается у областного перевозчика.
Маршрут 545 (АО «Мострансавто») заменяется на новый маршрут 1545 (Москва — область, ГУП «Мосгортранс»). Автобусы пойдут от метро «Алтуфьево» до «МЦД Водники». На линию выйдут более вместительные автобусы большого класса, которые будут ходить чаще, чем ранее ходил маршрут 545 (АО «Мострансавто»). После метро «Физтех» автобусы пойдут по Первомайской улице, улице Павлова, Дирижабельной улице, проспекту Ракетостроителей, Лихачевскому проспекту, проспекту Пацаева.
При корректировке маршрутной сети появится связь из микрорайона Центральный с МЦД с интервалом каждые 10 минут. Пассажиры смогут бесплатно совершать пересадки с автобусов маршрута 1545 на МЦД благодаря абонементу «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней.
По договоренности между правительствами Москвы и Московской области в 2026 году в систему Московского транспорта планируется включить больше 50 действующих пригородных маршрутов на западном, северо-западном, северном и северо-восточном направлениях. В целом до 2028-го планируется включить в систему Московского транспорта не меньше трети ныне действующих пригородных маршрутов наземного общественного транспорта.
Для работы маршрутов уже закуплено более 500 современных автобусов разного класса вместимости.