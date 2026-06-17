С 20 июня современный транспорт свяжет столицу с городскими округами Долгопрудный и Мытищи. На новых маршрутах будут работать 18 автобусов, оборудованных по высочайшим стандартам Московского транспорта: четыре автобуса большого класса на маршрут 1273, два автобуса большого класса — на 1279 и 12 автобусов большого класса — на 1545.

Все автобусы низкопольные, с широкими накопительными площадками, с посадкой и высадкой во все двери. Внутри есть системы климат-контроля, медиапанели и USB-зарядки для гаджетов.

Проезд по карте «Тройка» на маршруте 1273 будет стоить 73 рубля.

Проезд по банковской карте на маршруте 1273 будет стоить 78 рублей.

Маршруты 1279 и 1545 будут иметь зональную тарификацию, а это значит, что прикладывать карту нужно будет как на вход, так и на выход. Окончательная стоимость поездки будет зависеть от расстояния, которое проехал пассажир.

Стоимость проезда на маршруте 1279 по карте «Тройка» — от 71 до 110 рублей.

Стоимость проезда на маршруте 1279 по банковской карте — от 76 до 115 рублей.

Маршрут 1545 — кольцевой: из автобусов необязательно выходить на промежуточной конечной «МЦД Водники» в Долгопрудном, можно продолжить движение обратно до метро «Алтуфьево». Максимальная стоимость поездки рассчитывается за полный круг: метро «Алтуфьево» — «МЦД Водники» — метро «Алтуфьево». Необходимо прикладывать карту при выходе, чтобы избежать списания максимальной стоимости поездки.

Стоимость проезда на маршруте 1545 до остановки «МЦД Водники» в Долгопрудном — от 71 до 110 рублей по карте «Тройка» и от 76 до 115 рублей — при оплате банковской картой.

Максимальная стоимость полного маршрута 1545 метро «Алтуфьево» — «МЦД Водники» — метро «Алтуфьево» — от 71 до 173 рублей по карте «Тройка» и от 76 до 178 рублей — при оплате банковской картой.

Также на этих маршрутах, как и на других проекта «Москва — область», будут доступны:

Проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. С ними поездки выгоднее до 60% в год, а также доступны бесплатные пересадки на весь городской транспорт Москвы.

Безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся.

Бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы.

Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и Подмосковьем) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет и с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах. Если социальная карта жителя Московской области не срабатывает в автобусе, обратитесь в МФЦ на территории Московской области для ее перекодирования.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина вместе с правительством Московской области мы развиваем сеть пригородных маршрутов проекта „Москва — область“. По субботам наши современные автобусы выходят на новые направления и связывают ближайшие города и населенные пункты Подмосковья со станциями метро внутри МКАД. Пассажиры получают не только надежный и быстрый способ добраться до столицы, но и высокое качество обслуживания Московского транспорта», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.