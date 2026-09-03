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    Воробьев присвоил почетное звание 5 работникам сферы здравоохранения Подмосковья

    Андрей Воробьев поприветствовал участников V съезда детских врачей Подмосковья
    Фото: Андрей Воробьев поприветствовал участников V съезда детских врачей Подмосковья/Медиасток.рф

    В Подмосковье ценят и чествуют медиков, которые вносят значительный вклад в медицину. Губернатор Андрей Воробьев в рамках VII Съезда детских врачей «Педиатрия как искусство» в Красногорске присвоил звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» пятерым ведущим специалистам.

    Награду получили заведующая детской поликлиникой Видновской клинической больницей Валентина Барило, заведующая детской поликлиникой Московского областного центра охраны материнства и детства Наталья Лысенко, заместитель главного врача Орехово-Зуевской больницы Людмила Сарычева.

    Также звание присвоили заместителю главного врача Солнечногорской больницы Юлии Силинской и заведующей отделением Можайской больницы Марии Холдиной.

    Форум объединил ведущих экспертов России, Белоруссии, Узбекистана и арабских стран.