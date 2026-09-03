Воробьев присвоил почетное звание 5 работникам сферы здравоохранения Подмосковья
В Подмосковье ценят и чествуют медиков, которые вносят значительный вклад в медицину. Губернатор Андрей Воробьев в рамках VII Съезда детских врачей «Педиатрия как искусство» в Красногорске присвоил звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» пятерым ведущим специалистам.
Награду получили заведующая детской поликлиникой Видновской клинической больницей Валентина Барило, заведующая детской поликлиникой Московского областного центра охраны материнства и детства Наталья Лысенко, заместитель главного врача Орехово-Зуевской больницы Людмила Сарычева.
Также звание присвоили заместителю главного врача Солнечногорской больницы Юлии Силинской и заведующей отделением Можайской больницы Марии Холдиной.
Форум объединил ведущих экспертов России, Белоруссии, Узбекистана и арабских стран.