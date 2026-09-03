Андрей Воробьев открыл съезд детских врачей в Красногорске

В Подмосковье начался VII Съезд детских врачей с международным участием, посвященный развитию современной педиатрии. Речь на открытии форума в Красногорске произнес губернатор региона Андрей Воробьев .

«Мы собираем профессионалов, опытных, неравнодушных людей для того, чтобы обсудить все новое, все самое важное в медицине, которое касается прежде всего детей. Я очень рад, что наша встреча, наша конференция стала традиционной», — отметил Воробьев.

Форум, который проводят уже в седьмой раз, служит открытой площадкой для обмена передовым опытом между специалистами.

В Подмосковье проживают свыше 1,7 миллиона детей до 18 лет, поэтому региональная система здравоохранения уделяет особое внимание их благополучию. Глава региона подчеркнул значимость открытого диалога.