Андрей Воробьев открыл съезд детских врачей в Красногорске
В Подмосковье начался VII Съезд детских врачей с международным участием, посвященный развитию современной педиатрии. Речь на открытии форума в Красногорске произнес губернатор региона Андрей Воробьев.
«Мы собираем профессионалов, опытных, неравнодушных людей для того, чтобы обсудить все новое, все самое важное в медицине, которое касается прежде всего детей. Я очень рад, что наша встреча, наша конференция стала традиционной», — отметил Воробьев.
Форум, который проводят уже в седьмой раз, служит открытой площадкой для обмена передовым опытом между специалистами.
В Подмосковье проживают свыше 1,7 миллиона детей до 18 лет, поэтому региональная система здравоохранения уделяет особое внимание их благополучию. Глава региона подчеркнул значимость открытого диалога.
Не случайно один из главных приоритетов в указах нашего президента, одна из главных магистральных тем — это все, что касается педиатрии, все, что касается современной помощи, реабилитации, оборудования. И мы встречаемся здесь для того, чтобы это еще раз обсудить, для того чтобы еще раз подумать, как оказать помощь, которая даст ребенку не только надежду, но и потрясающее блестящее, полноценное будущее.
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев отдельно выделил вклад фонда «Круг добра», созданного по инициативе главы государства. Губернатор также выразил глубокую признательность мэтру отечественной медицины Лео Бокерия за многолетний труд, а также поблагодарил присутствующих священнослужителей, детского омбудсмена Ксению Мишонову и главных врачей перинатальных центров, назвав их жемчужинами региональной системы здравоохранения.
Приветствие было также адресовано коллегам из Белоруссии, Узбекистана и арабских стран.
«Я очень надеюсь, что каждая мама, каждый отец Подмосковья, в нашей стране, в наших странах почувствуют и заботу, и все то, что помогает ребенку, если вдруг он в малом, раннем возрасте столкнулся с трудностями, их преодолеть и достичь самых высоких вершин. Спасибо вам еще раз за то, что вы делаете, за ваш труд и за ваше служение», — заключил Воробьев.