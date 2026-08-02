«Пример для всех нас»: Воробьев поздравил ветерана из Чехова со 101-летием

Человеку удивительной судьбы и силы духа — ветерану Великой Отечественной войны Илье Алексеевичу Сударчикову из Чехова — исполнился 101 год. Со словами поздравления к нему обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Он подчеркнул, что ветеран отправился на фронт в 18 лет. С 1943 года и до окончания войны служил связистом и механиком артиллерийского тягача. Победный май 1945-го встретил на границе России и Турции. После войны остался в армии, получил звание старшего сержанта и преподавал в школе будущим офицерам.

За заслуги ветерана наградили медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», памятной медалью 80-летия Победы.

В Московскую область Илья Сударчиков переехал в 1955 году и устроился на работу на чеховский полиграфкомбинат. Начинал учеником печатника и завершил путь заведующим печатным цехом. Своей работе ветеран отдал 68 лет.

«От всей души желаю Илье Алексеевичу здоровья, тепла и внимания близких. Спасибо за ваш подвиг и пример для всех нас», — обратился к ветерану губернатор Московской области.

В начале июля жители Фрязина устроили торжественный прием во Дворце культуры «Исток» в честь 100-летия почетного жителя наукограда — ветерана Великой Отечественной войны Ивана Жучкова. Поздравить юбиляра собрались горожане, участники общественных и молодежных организаций, а также администрация округа.