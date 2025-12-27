Воробьев поздравил спасателей с профессиональным праздником и 35-летием МЧС
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников МЧС с 35-летием ведомства и Днем спасателя. Он обратил внимание на важность их профессии и вручил государственные и областные награды.
Воробьев во время церемонии награждения напомнил историю учреждения МЧС.
«Это министерство, которое создавалось в очень сложные для нашей страны годы. Нужно было решать огромное количество задач и обеспечивать ключевую потребность человека, наших семей — безопасность», — отметил он.
Глава области добавил, что сотрудники МЧС всегда проявляли храбрость и героизм, благодаря чему удалось спасти огромное количество жизней.
По его словам, руководство Московской области старается использовать современные, передовые методики реагирования на чрезвычайные ситуации.
«Сегодня на службу в МЧС из академий, из училищ приходят молодые ребята. И когда каждый спасатель обладает всеми необходимыми навыками, умеет использовать все новое, прогрессивное в дополнение к храбрости и отваге приходит результативность», — объяснил Воробьев.
За 2025 год в Подмосковье ликвидировали девять чрезвычайных ситуаций, 13 тысяч техногенных и 146 ландшафтных пожаров. Сотрудники МЧС спасли более шести тысяч человек.