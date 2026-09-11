Воробьев поздравил сотрудников МФЦ Подмосковья с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников МФЦ с профессиональным праздником и вручил им областные награды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Первый МФЦ Подмосковья открылся в Балашихе 17 лет назад. В 2019 году в Московской области учредили День сотрудника МФЦ, который отмечают во вторую субботу сентября.

Воробьев отметил вклад специалистов МФЦ в работу с жителями. По его словам, сегодня центры ежедневно принимают более 50 тысяч человек, а благодаря цифровым сервисам многие услуги можно получить без личного визита и сбора большого количества документов.

«Важнейшая тема — это все, что касается поддержки участников СВО и их близких. Сотрудники МФЦ достойно интегрировали все услуги, которые сегодня необходимы каждой такой семье: это оформление и выплат, и льгот, и различных статусов», — отметил губернатор.

Сейчас в Московской области работают 212 отделений МФЦ: 119 центров «Мои документы» и 93 территориально обособленных подразделения. В них открыто более 1,7 тысячи окон приема, где работают свыше шести тысяч специалистов.