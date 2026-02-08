Воробьев поздравил Долгопрудный с присвоением статуса наукограда

Город Долгопрудный получил статус наукограда России — это официальное признание его роли как одного из главных центров науки и технологий страны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Присвоение статуса стало возможным благодаря МФТИ — ведущему вузу, вокруг которого формируется инновационный научно-технологический центр «Долина Физтеха». Здесь появятся прорывные технологии в микроэлектронике, биомедицине, квантовых системах, робототехнике, ИИ и БПЛА.

«Благодарю президента и федеральное правительство за это важное решение, которое позволит еще больше развивать научный потенциал нашего Подмосковья», — написал он.

Теперь в регионе восемь наукоградов, больше, чем в любом другом субъекте России. Также в Подмосковье свыше 250 научных организаций и более 40 тысяч исследователей, треть из них — в возрасте до 39 лет.

«Поздравляю всех ученых, инженеров, студентов, педагогов и предпринимателей, кто каждый день двигает прогресс вперед. Благодаря вам Подмосковье остается лидером научно-технологического развития страны», — добавил Воробьев.

Он пожелал еще больше открытий, смелых решений и побед в будущем.