Долгопрудный получил статус наукограда
Город Долгопрудный в Московской области получит федеральное финансирование благодаря статусу наукограда. Об этом сообщила пресс-служба правительства России в мессенджере MAX.
«Новый статус позволит городу получать федеральное финансирование: на обеспечение работы и модернизацию научно-производственных комплексов, на реализацию стратегии социально-экономического развития города», — говорится в сообщении.
Правительство сообщило, что средства будут предоставлены в рамках федерального проекта «Поддержка наукоградов». Этот проект входит в государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
Статус наукограда присваивается на 15 лет. Принятое решение будет действовать до 2041 года.
Один из ключевых критериев для получения статуса наукограда — доля продукции и услуг научно-производственного комплекса должна составлять не менее 50%.
Ранее правительство России сохранило статус наукограда для Дубны и Королева. Распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.