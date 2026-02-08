Долгопрудный получил статус наукограда

Город Долгопрудный в Московской области получит федеральное финансирование благодаря статусу наукограда. Об этом сообщила пресс-служба правительства России в мессенджере MAX.

«Новый статус позволит городу получать федеральное финансирование: на обеспечение работы и модернизацию научно-производственных комплексов, на реализацию стратегии социально-экономического развития города», — говорится в сообщении.

Правительство сообщило, что средства будут предоставлены в рамках федерального проекта «Поддержка наукоградов». Этот проект входит в государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Статус наукограда присваивается на 15 лет. Принятое решение будет действовать до 2041 года.

Один из ключевых критериев для получения статуса наукограда — доля продукции и услуг научно-производственного комплекса должна составлять не менее 50%.

Ранее правительство России сохранило статус наукограда для Дубны и Королева. Распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.