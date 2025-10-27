Воробьев поручил обеспечить порядок в Подмосковье в День народного единства

Фото: На совещании с губернатором главной темой стала поддержка защитников Родины и их близких / Медиасток.рф

Во вторник, 4 ноября, в России отметят День народного единства. О подготовке к празднику в Подмосковье рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона напомнил, что начавшаяся рабочая неделя будет шестидневной.

Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание вопросам, связанным с приуроченными к памятной дате мероприятиями. Кроме того, губернатор напомнил о важности разъяснения смысла праздника и его идеологии.

«А дальше — выходные, это всегда предполагает большое количество людей в самых разных локациях. И в городах, и на площадях, и в парках. Считаю важным об этом сказать», — подчеркнул губернатор.