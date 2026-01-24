Воробьев показал собранный подмосковными старшеклассниками беспилотник

Подмосковные старшеклассники собрали беспилотник для участия в международных соревнованиях. Разработку продемонстрировали президенту Владимиру Путину в МФТИ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Он рассказал, что четыре ученика лицея участвовали в прошлом году международных соревнованиях FIRA Air в Иране. Сейчас они конструируют новый дрон и готовятся к очередному конкурсу.

Беспилотник спроектировали таким образом, чтобы он мог в автономном режиме проходить через определенное количество ворот и других препятствий по заданной траектории. При этом при каждой новой попытке направление меняется.

«Горжусь тем, какие талантливые ребята учатся в нашем Подмосковье и от всей души желаю победы на предстоящих соревнованиях!» — написал Воробьев.

Ранее губернатор рассказал об активном сотрудничестве Московской области с МФТИ. Регион помогает вузу развивать инфраструктуру и научные направления, а также привлекать талантливую молодежь.