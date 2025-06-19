Воробьев подписал соглашение о создании индустриального парка в Волоколамске

В Волоколамске построят Государственный индустриальный парк «Ориентир». Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор «СтройМонолитСервис», входящей в ГК «Ориентир», Алексей Бондарчук.

«„Ориентир“ будет располагаться на важном северо-западном направлении, в 110 километрах от МКАД и в пяти километрах от съезда на Новорижское шоссе. Ждем в качестве резидентов высокотехнологичные компании, работающие в разных отраслях промышленности — машиностроении, фармацевтике, производстве потребительских товаров», — сказал Воробьев.

Площадь парка превысит 60 гектаров. В нем возведут 187 квадратных метров недвижимости с крупными блоками и небольшими помещениями.

Строительство стартует в третьем квартале этого года. Резидентами «Ориентир» заполнится до 2035 года.

«К концу года в индустриальном парке будут построены сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и хозяйственно-бытового и ливневого водоотведения. А до завершения лета мы выведем на рынок первые 10 гектаров участков», — отметил генеральный директор «СтройМонолитСервиса» Алексей Бондарчук.

«Ориентир» — девелопер полного цикла в сфере складской и индустриальной недвижимости. За 13 лет существования компания показала себя во многих крупных производственных проектах и рынке ретейла из крупных городов. В их числе сети X5 Group, Ozon, «Золотое Яблоко», «Мираторг» и другие.

Напомним, что в Подмосковье функционирует более 70 таких площадок. У них продумана инженерная и транспортная инфраструктура, для малого бизнеса есть готовые помещения со всем необходимым. Рядом располагаются магазины, общественные места с зелеными зонами, кафе и гостиницы.

В этом году планируется запуск индустриальных парков в четырех округах Московской области: Ленинском, Дмитровском, Раменском, Жуковском. В 2026 году — в Одинцовском. Сейчас к строительству приступают еще в трех — Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и Волоколамском.