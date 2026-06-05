Воробьев: Подмосковье впервые заняло 2-е место в рейтинге состояния инвестклимата
Подмосковье впервые заняло второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Результаты объявили в рамках Петербургского международного экономического форума. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил команду АСИ за работу и напомнил о факторах, которые помогают региону удерживать лидерство.
С 2022 года Московская область входила в топ-3 регионов по инвестиционной привлекательности. Впервые Подмосковье поднялось до второго места. На такие результаты повлияли внедряемые практики, делающие ведение бизнеса эффективным и выгодным.
Так, Центр содействия строительству сопровождает более шести тысяч проектов — благодаря этому инвестор может отслеживать все согласования через мобильное приложение и снизить нагрузку, передав часть задач ведомству.
Сервис «ВсеСети» смог до 10 дней сократить согласование подключения к коммуникациям. Ранее эта процедура занимала от нескольких месяцев до года.
Для нас этот результат — прежде всего оценка того, насколько комфортно бизнесу работать в регионе.
Андрей Воробьев
Искусственный интеллект помогает инвесторам быстро получать господдержку. Он за минуту проверяет документы на субсидии, проводит консультации и подбирает подходящую площадку для реализации проекта.
В прошлом году объем экспорта в Подмосковье достиг рекордного показателя — 20,3 миллиарда долларов. Регион поставляет продукцию в 128 стран мира и по России.
Особое внимание уделяется малому и среднему бизнесу. Услугами Фонда поддержки ВЭД с начала 2025 года воспользовались 1,2 тысячи компаний. А проект «Контейнер для малого бизнеса» позволяет быстро организовывать поставки в Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Также в регионе развиваются формат «Лайт Индастриал» и государственные индустриальные парки.
«Будем стараться и дальше делать все, чтобы Подмосковье оставалось одним из лучших регионов страны для инвестиций, развития производства и запуска новых проектов», — сказал губернатор.
Он поблагодарил генерального директора АСИ Светлану Чупшеву и команду агентства за совместную работу.