Воробьев: Подмосковье впервые заняло 2-е место в рейтинге состояния инвестклимата

Подмосковье впервые заняло второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Результаты объявили в рамках Петербургского международного экономического форума . Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил команду АСИ за работу и напомнил о факторах, которые помогают региону удерживать лидерство.

С 2022 года Московская область входила в топ-3 регионов по инвестиционной привлекательности. Впервые Подмосковье поднялось до второго места. На такие результаты повлияли внедряемые практики, делающие ведение бизнеса эффективным и выгодным.

Так, Центр содействия строительству сопровождает более шести тысяч проектов — благодаря этому инвестор может отслеживать все согласования через мобильное приложение и снизить нагрузку, передав часть задач ведомству.

Сервис «ВсеСети» смог до 10 дней сократить согласование подключения к коммуникациям. Ранее эта процедура занимала от нескольких месяцев до года.