Воробьев поблагодарил депутатов Подмосковья за плодотворную работу в 2024 году

Слаженная работа депутатского корпуса в прошлом году позволила принять в Подмосковье новые законы, способствующие развитию региона. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил парламентариев за профессионализм.

«Хочу поблагодарить наших депутатов за заметную лепту в трансформации ряда поправок, законов, которые были поддержаны и имеют принципиально важное значение. Законы мы и дальше будем предлагать. И здесь нам нужна профессиональная, кропотливая, внимательная работа нашего депутатского корпуса», — отметил Воробьев на совещании правительства Московской области.

Губернатор подчеркнул, что регион имеет значимое представительство и в верхней, и в нижней палатах парламента. От того, как доходчиво депутаты защищают инициативы Подмосковья, зависит общий результат.

«Здесь нужно действовать проактивно. Эта работа также должна вестись», — добавил Андрей Воробьев.

Ранее глава региона призвал глав городских округов навести порядок с торговыми ларьками. Некоторые из них не соответствуют современным нормам.