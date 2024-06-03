Воробьев обсудил с Патрушевым реализацию проекта «Чистая страна»

Реализацию федерального проекта «Чистая страна» обсудили в Подмосковье. Об этом стало известно по результатам встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым.

Глава региона подчеркнул, что у Подмосковья сложились теплые отношения с министерством природных ресурсов и министерством сельского хозяйства.

«Это позволяет нам успешно реализовывать федеральный проект „Чистая страна“, а также поддерживать фермеров, сельское хозяйство и пищевую промышленность в регионе», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства Центра управления регионом. При помощи этой системы жители Подмосковья могут проголосовать за изменения в городских округах, где проживают.

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