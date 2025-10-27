Воробьев назвал плюсы перевода собраний собственников жилья в онлайн-формат

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о развитии системы рейтинга управляющих компаний и о внедрении электронных собраний собственников жилья. По его словам, новый закон дал возможность перейти к электронному голосованию. Такой формат делает управление домами более прозрачным и позволяет каждому жителю активно участвовать в решении вопросов, связанных с их собственностью.

Воробьев подчеркнул важность принятия решений не за спиной у жителей региона, а совместно с ними. Управляющие компании должны работать в партнерстве с людьми, которые оплачивают их услуги и вправе влиять на качество управления своими домами.

«И в стенах парламента, и на различных конференциях по управлению ЖКХ, роль управляющей компании очень заметна. И мы делаем все, чтобы наши УК вышли из красной зоны. Те, кто не согласен с запросом жителей, с нашей идеологией, а она базируется на запросах жителей, мы будем просто расставаться», — заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев поручил повысить качество коммуникации с жителями Подмосковья. По его словам, ключевая цель — четкое понимание текущего положения дел.