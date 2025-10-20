Андрей Воробьев поручил повысить качество коммуникации с жителями Подмосковья

В Подмосковье уделяют особое внимание выполнению указов президента и реализации национальных проектов, которые курируют на федеральном уровне. О том, как регион объединяет общегосударственные задачи и местную специфику, а также о коммуникации с жителями рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона отметил, что ключевая цель — четкое понимание текущего положения дел.

«Мы в своих приоритетах продолжаем эту логику и прибавляем свою хозяйственную специфику, которая очень важна для наших городов, для жизни Подмосковья. Хочу поблагодарить команды, которые относятся к этому профессионально и с понимаем», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что от рейтинга доверия жителей во многом зависит оценка работы властей на всех уровнях. По словам Андрея Воробьева, каждая муниципальная команда должна в полной мере осознавать значимость обратной связи и открытого общения с людьми.

Даже позитивные инициативы — строительство школ, детских площадок, парков, капитальный ремонт старых зданий — требуют предварительного обсуждения. Люди должны понимать, как именно изменится их жизнь, какие этапы предстоят и что стоит за каждым проектом.

«Поэтому коммуникации, коммуникации и еще раз коммуникации, наложенные на результативную деятельность», — заключил Андрей Воробьев.