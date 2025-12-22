Воробьев назвал экономику одной из опор развития Подмосковья

В Подмосковье прошел Высший совет при губернаторе Московской области Андрее Воробьеве. На встрече подвели итоги работы за 2025 год. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале .

«Мы отметили лучшие муниципальные команды — тех, кто добился больших результатов в различных сферах. Первое место у Щелково, на втором Истра, третью строчку поделили Подольск и Красногорск. В отдельном рейтинге ЗАТО победил Звездный городок», — заявил Воробьев.

Основное внимание уделили экономике, которая остается ключевой опорой развития региона, подчеркнул губернатор. За последние пять лет ВРП вырос с пяти до 12 триллионов рублей.

В этом году инвестиции увеличились на 10,7%, что составит 2,1 триллиона рублей. По словам Воробьева, власти поддерживают 1,8 тысячи проектов, которые в ближайшие годы создадут более 460 тысяч рабочих мест. Он добавил, что важно, чтобы бизнес ощущал поддержку, особенно в условиях предстоящих изменений в налоговой системе с 2026 года.