Воробьев назвал экономику одной из опор развития Подмосковья
В Подмосковье прошел Высший совет при губернаторе Московской области Андрее Воробьеве. На встрече подвели итоги работы за 2025 год. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.
«Мы отметили лучшие муниципальные команды — тех, кто добился больших результатов в различных сферах. Первое место у Щелково, на втором Истра, третью строчку поделили Подольск и Красногорск. В отдельном рейтинге ЗАТО победил Звездный городок», — заявил Воробьев.
Основное внимание уделили экономике, которая остается ключевой опорой развития региона, подчеркнул губернатор. За последние пять лет ВРП вырос с пяти до 12 триллионов рублей.
В этом году инвестиции увеличились на 10,7%, что составит 2,1 триллиона рублей. По словам Воробьева, власти поддерживают 1,8 тысячи проектов, которые в ближайшие годы создадут более 460 тысяч рабочих мест. Он добавил, что важно, чтобы бизнес ощущал поддержку, особенно в условиях предстоящих изменений в налоговой системе с 2026 года.
Также губернатор обозначил планы по развитию региона. В 2026 году закончится строительство ЮЛА, первый этап развязки ЦКАД с Дмитровкой и реконструкция Каширского шоссе. Кроме того, власти усилят программу ремонта местных дорог и продолжат обновление автобусного парка.
Помимо этого, в 2028 году должны завершить строительство многопрофильной больницы в Балашихе, а в 2030 году — открыть стационар с перинатальным центром в Мытищах.
«Продолжаем нашу масштабную программу модернизации ЖКХ. В следующем году направим 62 млрд рублей на работы по теплу, воде, электросетям. <… > Особое внимание — участникам СВО и их семьям. Помощь, выплаты, реабилитация — эту работу мы обязательно продолжим», — заявил Воробьев.
Ранее на здании школы в селе Орудьево Дмитровского округа установили мемориальную доску в честь выпускника, старшего прапорщика Александра Шепелева. Он погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания.