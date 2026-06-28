Воробьев назвал благоустройство самым популярным запросом жителей Подмосковья

Воробьев: сделаем все, чтобы голос каждого жителя Подмосковья был услышан

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что вопросы благоустройства стали самой востребованной темой среди наказов жителей региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам съезда партии «Единая Россия».

«Жители Подмосковья уже направили более 155 тысяч наказов. Больше всего предложений — по благоустройству (34%), дорогам и транспорту (18%), ЖКХ (16%), здравоохранению (13%) и образованию (12%)», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона отметил, что все поступившие предложения станут основой для дальнейшей работы.

Воробьев также напомнил, что в Подмосковье действует региональная программа «Герои Подмосковья», направленная на адаптацию ветеранов боевых действий к мирной жизни и их участие в общественной и политической деятельности.

Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что предстоящие выборы в стране пройдут в установленные законом сроки.