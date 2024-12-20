Воробьев: мы должны позаботиться, чтобы было больше детей в каждой семье

Поддержка семей ведется по всей стране и в Подмосковье в частности. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

«Мы, наверное, отличаемся, кроме дополнительных льгот, мероприятий, детских садов, школ, все что сопутствует рождению ребенка, ну и жилье, конечно, достроено, все-таки у нас традиционный приток заметен», — указал Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что по президентской программе в Подмосковье построено пять перинатальных центров.

Кроме того, он обратил внимание на то, что за последние годы в Московской области значительно снизилось количество смертей.

«Сейчас мы должны особенно позаботиться, чтобы было больше детей в каждой семье», — подытожил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового въезда в Королев.