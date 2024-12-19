Воробьев: строительство третьего въезда в Королев начнется в 2025 году

Открытие дополнительного въезда в Королев окончательно решит проблему с пробками, в которых сегодня жители города теряют большое количество времени. Работы над строительством дороги начнутся в первом полугодии 2025 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что полностью согласен с живущим в городе журналистом, который пожаловался на многочасовые пробки из-за отсутствия дополнительного въезда.

«Наша задача в первом полугодии 2025 года — выйти на строительство той самой дороги, о которой шла речь. Поэтому житель прав. Эта дорога нужна для каждого, кто живет в Королеве. Это позволит кардинально разгрузить город, мы за это очень сильно бьемся и стараемся вас не подвести», — заявил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что проект поддержали в федеральном правительстве и во всех надзорных органах.

«Сегодня все понимают, насколько важен альтернативный выезд из Королева. Потому что сегодня единственный проспект крайне загружен и люди теряют огромное количество времени каждый день в пробке», — добавил глава Московской области.

С просьбой о поддержке строительства третьего въезда в Королев к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии обратился журналист Дмитрий Маслак. Глава государства ответил, что ему известно о планах строительства этой дороги вместе с дальнейшим развитием города.

«Королев — это признанный центр и наукоград, заслуживает должного внимания. Обязательно поговорю с коллегами из Московской области и теми, кто занимается космосом. Там есть разные планы», — пообещал Путин.

Президент добавил, что среди них есть идея создания особой экономической зоны в Королеве, чтобы использовать потенциал города в полной мере.