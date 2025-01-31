Воробьев: искусственный интеллект упростил работу арбитражного суда в Подмосковье

Искусственный интеллект внедрили в работу арбитражного суда в Подмосковье. Он помогает избавить юристов от лишней бумажной работы. Технологии продолжат развивать, чтобы повысить эффективность специалистов, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Итоги за 2024 год, а также планы по развитию судопроизводства обсудили на расширенном заседании при участии губернатора. Он отметил, что сделать работу специалистов эффективнее помогут современные технологии.

«Как мы знаем, чтобы стать судьей или получить профессиональное юридическое образование, нужно приложить много сил, интеллекта, знаний. И печально, когда человек оканчивает академию или университет, а затем ему приходится перекладывать бумажки. Сегодня, в XXI веке, для этого есть современные методы — цифра и искусственный интеллект», — отметил Воробьев.

Цифровые технологии в судопроизводстве уже активно используют. Так, в прошлом году ведомство получило более 117 тысяч исковых заявлений, более половины которых пришло через электронную систему «Мой арбитр».