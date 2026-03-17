Воробьев: ИИ помог сократить время выявления ям на дорогах Подмосковья на 70%

Общая протяженность дорог в Подмосковье — 45 тысяч километров. Ежедневно за их состоянием следят профильные специалисты. В прошлом году им начал помогать искусственный интеллект. Благодаря нейросетям скорость инспектирования дефектов уже сократилась на 70%, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Все выявленные ямы в Подмосковье сразу заносят в цифровую систему СКПДИ, после чего подрядчики и производственные комплексы Мосавтодора получают задачи на устранение дефектов.

Губернатор отметил, что весной дороги требуют особого внимания. С начала ремонтного сезона на них устранили почти 50 тысяч ям.

«Что еще входит в наш весенний чек-лист — уборка мусора после зимы, приведение в порядок дорог, обочин, тротуаров, остановок, нанесение дорожной разметки. Точечно эту работу уже ведем, массово планируем начать с 23 марта, если погода будет позволять», — отметил Воробьев.