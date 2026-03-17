Воробьев: ИИ помог сократить время выявления ям на дорогах Подмосковья на 70%
Общая протяженность дорог в Подмосковье — 45 тысяч километров. Ежедневно за их состоянием следят профильные специалисты. В прошлом году им начал помогать искусственный интеллект. Благодаря нейросетям скорость инспектирования дефектов уже сократилась на 70%, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Все выявленные ямы в Подмосковье сразу заносят в цифровую систему СКПДИ, после чего подрядчики и производственные комплексы Мосавтодора получают задачи на устранение дефектов.
Губернатор отметил, что весной дороги требуют особого внимания. С начала ремонтного сезона на них устранили почти 50 тысяч ям.
«Что еще входит в наш весенний чек-лист — уборка мусора после зимы, приведение в порядок дорог, обочин, тротуаров, остановок, нанесение дорожной разметки. Точечно эту работу уже ведем, массово планируем начать с 23 марта, если погода будет позволять», — отметил Воробьев.
С прошлой осени выявлять ямы помогают камеры, оснащенные искусственным интеллектом. Нейросеть анализирует изображение и распознает нарушение, в том числе мусор, поврежденные знаки или разметку. Такой подход помог на 70% снизить среднее время инспектирования.
«С помощью искусственного интеллекта удалось автоматизировать большой процесс и добиться сокращения сроков. Поэтому основной приоритет в этом году — применение камер также на муниципальной сети», — отметил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
В рамках весенней уборки в Подмосковье приведут в порядок автобусные остановки. Всего в регионе их 13,5 тысячи. До 1 мая покрасят павильоны, восстановят стекла, стенки и скамейки.
На контроле также находятся мосты. Каждое из четырех тысяч сооружений проверят, очистят от мусора и отремонтируют. В порядок до 1 мая приведут шумозащитные экраны и разметку.