Андрей Воробьев передал 77 новых машин Ногинской подстанции скорой помощи

Ногинская подстанция скорой помощи получила еще 77 машин. Их направят в Балашиху, Мытищи, Серпухов и другие муниципалитеты. В следующем году регион закупит еще 77 автомобилей, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Автопарк службы скорой помощи в Подмосковье регулярно обновляют. Сейчас на вооружении бригад находятся 876 автомобилей, из которых 777 предназначены для экстренной помощи и 99 реанимобилей.

За последние четыре года на подстанции заменили 618 машин, в том числе 63 реанимобиля. Еще 14 закупили в прошлом году.

«Во всех машинах устанавливаем современное оборудование и все необходимое для экстренной реанимации: дефибрилляторы, ИВЛ. Со времен пандемии в каждом реанимобиле также есть прибор для сердечно-легочной реанимации Lucas 2», — отметил Воробьев.

В этом марте подстанция переехала из старого здания в новое место. Для медиков обустроили зоны психологической разгрузки и отдыха, учебный класс и многое другое.