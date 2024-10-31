Андрей Воробьев передал 77 новых машин Ногинской подстанции скорой помощи

Ногинская подстанция скорой помощи получила еще 77 машин. Их направят в Балашиху, Мытищи, Серпухов и другие муниципалитеты. В следующем году регион закупит еще 77 автомобилей, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Автопарк службы скорой помощи в Подмосковье регулярно обновляют. Сейчас на вооружении бригад находятся 876 автомобилей, из которых 777 предназначены для экстренной помощи и 99 реанимобилей.
За последние четыре года на подстанции заменили 618 машин, в том числе 63 реанимобиля. Еще 14 закупили в прошлом году.
«Во всех машинах устанавливаем современное оборудование и все необходимое для экстренной реанимации: дефибрилляторы, ИВЛ. Со времен пандемии в каждом реанимобиле также есть прибор для сердечно-легочной реанимации Lucas 2», — отметил Воробьев.
В этом марте подстанция переехала из старого здания в новое место. Для медиков обустроили зоны психологической разгрузки и отдыха, учебный класс и многое другое.
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