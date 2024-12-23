Для экономики главный вызов в 2025 году — ситуация неопределенности, высокая инфляция, высокая ключевая ставка. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье ставит перед собой задачу найти ресурсы и возможности поддержать предприятия в критически важных отраслях, а также укрепить технологический суверенитет.

С 2013 года ВРП в Московской области увеличился в 3,5 раза, а бюджет — в три раза. При этом, прямые инвестиции выросли до 1,6 триллиона рублей.

«Спасибо всем предприятиям, всем нашим передовикам, традиционным, новым, инновационным. Каждый делает свой вклад. Цифра вещь упрямая. Партнерство с Москвой также позволяет нам рационально относиться к ресурсам. И, как и прежде, это федеральная поддержка», — отметил Воробьев.

За 11 месяцев 2024 года доходы в бюджет Подмосковья достигли 1,18 триллиона рублей — это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«Подмосковье открыто для бизнеса. Мы привлекаем новых инвесторов, современных партнеров. В следующем году мы планируем запустить пять новых индустриальных парков — это территории, которые располагают всем необходимым для запуска бизнеса. Глобальная задача — чтобы индустриальные парки были в каждом муниципальном округе», — подчеркнул губернатор.

Агропромышленный комплекс — традиционно важная сфера для региона. В Московской области активно используют современные технологии, уделяя особое внимание селекции и генетике. Главная цель — обеспечить страну независимостью в вопросах семян, а также лучших пород скота и птицы.

Помимо этого, перерабатывающие мощности для молока составляют 3,7 миллиона тонн в год, в то время как в Московской области производят всего 720 тысяч тонн. Это означает, что есть большой потенциал для развития молочной отрасли, строительства новых ферм, а молоко будет иметь стабильный сбыт.