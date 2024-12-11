Андрей Воробьев рассказал о планах по новым медцентрам в Ленинском округе

В 2025 году в Ленинском округе откроют три женские консультации, стоматологию, подстанции скорой помощи и другие учреждения. Это позволит повысить доступность медицинской помощи. О том, как будет развиваться здравоохранение в муниципалитете в ближайшие годы, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

В этом году в жилом комплексе «Пригород Лесное» построили новую поликлинику на тысячу посещений в смену. Еще одно учреждение на 355 пациентов заработало в ЖК «Южная Битца». На этом развитие сферы здравоохранения в Ленинском округе не закончится — в ближайшее время там реализуют еще несколько важных проектов.

Так, в 2025 году ЖК «Зеленые аллеи», «Пригород Лесное», «Эко Видное 2.0» откроют женские консультации, в Видном заработает стоматология на 250 пациентов, в ЖК «Видный Берег-2» создадут кабинет врача общей практики, а в деревне Суханово появится подстанция скорой помощи с диспетчерской и комнатами отдыха для врачей.