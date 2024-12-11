Андрей Воробьев рассказал о планах по новым медцентрам в Ленинском округе

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В 2025 году в Ленинском округе откроют три женские консультации, стоматологию, подстанции скорой помощи и другие учреждения. Это позволит повысить доступность медицинской помощи. О том, как будет развиваться здравоохранение в муниципалитете в ближайшие годы, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В этом году в жилом комплексе «Пригород Лесное» построили новую поликлинику на тысячу посещений в смену. Еще одно учреждение на 355 пациентов заработало в ЖК «Южная Битца». На этом развитие сферы здравоохранения в Ленинском округе не закончится — в ближайшее время там реализуют еще несколько важных проектов.

Так, в 2025 году ЖК «Зеленые аллеи», «Пригород Лесное», «Эко Видное 2.0» откроют женские консультации, в Видном заработает стоматология на 250 пациентов, в ЖК «Видный Берег-2» создадут кабинет врача общей практики, а в деревне Суханово появится подстанция скорой помощи с диспетчерской и комнатами отдыха для врачей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Еще две подстанции заработают в 2026 году в «Бутово Парк 2» и в 2027 году в ЖК «1-й Донской».

Поликлиники построят в ЖК «Новое Видное» в 2028 году и в ЖК «Восточное Бутово» —  в 2029-м.

«Планируем также построить второй корпус Видновского перинатального центра. Ежегодно здесь получают помощь порядка 15 тысяч женщин. Центр очень востребован, поэтому решили его расширить», — добавил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии поликлиники на 750 посещений в смену в ЖК «Южное Видное» в 2025 году. Там будут принимать взрослых и детей.

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