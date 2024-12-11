Сегодня 14:34 Андрей Воробьев: поликлинику для взрослых и детей откроют в ЖК «Южное Видное» в 2025 году Воробьев: поликлинику в ЖК «Южное Видное» откроют летом 2025 года 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Шестиэтажную современную поликлинику откроют в жилом комплексе «Южное Видное» в Ленинском округе летом 2025 года. Он будет рассчитана на прием 500 взрослых и 250 детей в смену. Там смогут получать помощь свыше 55 тысяч жителей ближайших микрорайонов и поселков, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Инфраструктуру Ленинского округа продолжают развивать — там строят дороги, школы, детские сады и медучреждения. Так, недавно там достроили поликлинику на одну тысячу посещений в смену, напомнил губернатор. В наступающем году еще одна медицинская организация заработает в ЖК «Южное Видное». В ней обустроят терапевтическое и педиатрическое отделения, а также стоматологию, блоки узких специалистов, дневной стационар и многое другое. «Сегодня приехали на стройку поликлиники на 750 посещений в смену в ЖК „Южное Видное“, которая здесь очень востребована. Рассчитываем, что все работы будут выполнены в срок и во второй половине 2025 года она начнет принимать пациентов», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В поликлинике будут работать отделения лучевой диагностики, восстановительной медицины и другие. Там установят современное оборудование и обустроят три входа для разделения потоков пациентов. Как отметил руководитель проекта Максим Грошков, сейчас на стройке трудятся 200 человек, а готовность объекта превысила 70%. Всего помощь в поликлинике будут получать свыше 55 тысяч человек. Учреждение оснастят КТ, МРТ, флюорографом, аппаратом для рентгенов и другой техников для диагностики и лечения. «Все предусмотрено и для маленьких пациентов — мы успешно внедрили детскую реабилитацию в нашей детской поликлинике, поэтому хотим ее тиражировать и тут. Это очень востребованное направление», — отметил главный врач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Ранее в Ленинском округе открыли еще две поликлиники — в ЖК «Пригород Лесное» и «Южная Битца». В ближайшие годы такие же учреждения возведут в ЖК «Новое Видное», «Восточное Бутово» и «Пригород Лесное». В 2025 году в ЖК «Зеленые аллеи», «Пригород Лесное» и «Эко Видное 2.0» появятся женские консультации, на улице Строительной в Видном откроется стоматология, а в ЖК «Видный Берег-2» — кабинет врача общей практики. В планах также открытие подстанций скорой помощи в деревне Суханово, ЖК «Бутово Парк 2» и ЖК «1-й Донской». Кроме того, Видновский перинатальный центр получит второй корпус.