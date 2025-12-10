Воркаут-зона появилась на Травинской набережной в Пушкино после благоустройства

Травинская набережная в Пушкино после благоустройства стала одним из самых популярных мест для прогулок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья. Местные жители отмечают, что обновленная территория заметно преобразилась и стала гораздо комфортнее.

Теперь набережная рассчитана на разные виды отдыха. Здесь появились дорожки для велосипедистов, зона для прогулок с колясками, а также место для спокойного отдыха с шезлонгами, где летом можно расслабиться на солнце. На территории предусмотрены кафе с павильоном, детские площадки, воркаут-зона для занятий спортом, скамейки, качели и небольшой амфитеатр. У воды проложили деревянные настилы, откуда удобно любоваться озером.

Как отметили в ведомстве, при благоустройстве сохранили домик для птиц и кувшинки.