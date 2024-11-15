Главврач больницы в Павловском Посаде провел встречу с жителями

В Павловском Посаде прошел прием жителей по вопросам здравоохранения. Заместитель главы округа Светлана Аргунова и главный врач больницы Марина Мягченкова выслушали обращения горожан.

Жители округа подняли вопросы записи к врачам, выписки рецептов и направлений на обследования. Многие вопросы удалось решить на месте, остальные находятся в работе.

Для того чтобы задать вопросы по организации медицинской помощи, также можно обратиться на «горячую линию» Главы округа по телефону 2-12-04. Записаться на личный прием можно по телефону 2-11-79.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.

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