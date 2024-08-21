Вопросы работы УК решили на встрече жителей с главой Люберец

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел личный прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия». На встрече обсудили работу управляющих компаний и вопросы благоустройства.

«Сегодня заявителей волновали вопросы работы управляющих компаний. Все замечания и предложения жителей внесли в протокол, передали ответственным. Будем следить за исполнением», — рассказал Волков.

Также на встрече с главой жители обсудили вопросы, касающиеся предоставления жилья очередникам, несанкционированной торговли на улицах, содержания дворов и общественных территорий.

Прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия» проходит ежемесячно по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом № 22. Записаться можно по телефону: 8 (495) 503-55-36.

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