Вопросы поддержки многодетных семей обсудили на заседании в Мытищах

На еженедельном оперативном совещании в администрации городского округа Мытищи замглавы муниципалитета Ярослав Башлыков доложил о результатах мер поддержки многодетных семей. К ноябрю очередь на получение компенсации взамен земельного участка сократилась с 1540 до 1253 семей.

С июля текущего года многодетные семьи могут получить денежную компенсации взамен земельного участка. Многие горожане уже воспользовались таким правом: по сравнению с январем в ноябре очередь сократилась с 1540 до 1253 семей. Компенсацию в размере 400 тысяч рублей предоставляют один раз. Для этого необходимо подать заявление на портале госуслуг.

Помимо этого, администрация Мытищ получила в собственность земельные участки в Сергиевом Посаде, которыми можно обеспечить 645 многодетных семей.

«На сегодняшний день остаются процедуры по изменению назначения земельных участков для того, чтобы многодетные семьи получали их уже готовыми с возможностью возведения на них жилых строений», — подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Отметим, что если сейчас не провести эту работу, то после раздачи участков использовать их по целевому назначению не удастся. Семьям, которые в порядке очереди могут получить землю в июле 2025 года, необходимо будет принять решение: ждать ее предоставления или получить денежную компенсацию. Те, кто первыми обратились за выплатой, уже начали получать ее от Министерства социального развития региона.

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