Встречу медиков с жителями округа провели в Мытищинской больнице

Провели встречу представители администрации: заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик и начальник управления по обеспечению социальных гарантий Наталья Тер-Григорьян. Медицину представляла заместитель главного врача Мытищинской окружной клинической больницы Светлана Архипова. Темы, с которыми обратились жители во время приема, касались диспансеризации, записи к узким специалистам и проблем с документами. Часть вопросов решили в режиме реального времени, остальные взяли на контроль.

«Обратилась по поводу восстановления зубного протезирования для ветерана труда. Хотела узнать, какие документы требуются для этой процедуры и как она проводится. Во время приема мне предоставили исчерпывающую информацию», — рассказала жительница Мытищ Татьяна Береснева.

Подобные встречи по вопросам оказания медицинских услуг и в целом, сферы здравоохранения, проходят регулярно, в разных медицинских учреждениях Мытищ и получают хороший отклик от жителей, ведь это возможность не только обратиться к представителям власти и медицинским специалистам, но и оперативно решить волнующие вопросы.

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