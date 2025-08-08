Вопрос транспортной нагрузки обсудили с жителями деревни в Мытищах

Заместитель главы городского округа Артур Суворов провел встречу с представителями управления транспорта и дорожного хозяйства, а также земельно-имущественного блока в деревне Беляниново. Жители выразили свою обеспокоенность по поводу постоянного потока автомобилей, который проходит через населенный пункт в направлении промышленной зоны и обратно.

Староста деревни Беляниново, местные жители и владельцы земельных участков, расположенных в Промышленном проезде, также приняли участие в этом мероприятии. Важные вопросы транспортной нагрузки в деревне, которые ранее были озвучены старостой на одной из «выездных администраций», рассмотрели на срочной встрече. Эти проблемы создают определенные неудобства для местных жителей и влияют на качество жизни в деревне.

Специалисты предложили разработать альтернативный маршрут, который позволит организовать проезд к промышленной зоне в обход жилой застройки. Владельцы промзоны выразили свою готовность взять на себя расходы по обустройству этой объездной дороги и в будущем передать ее в муниципальную собственность. Такое решение позволит значительно разгрузить существующие дороги и уменьшить транспортное движение через населенный пункт.