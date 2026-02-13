Вопрос адаптации участников СВО подняли на оперативном совещании в Мытищах

Еженедельное совещание прошло 10 февраля. Обсудили, как улучшить город, чтобы облегчить жизнь вернувшихся с фронта бойцов.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что важно обеспечить вниманием ветеранов, а также оказать всестороннюю поддержку их семьям.

Обсудили благоустройство дворов и понижение бордюрного камня. Эту задачу начали выполнять еще в прошлом году и уже сделали 170 примыканий. Еще 200 сделают к концу 2026 года. Администрация также по просьбам участников спецоперации обустроила пять парковочных мест, отремонтировала две входные группы, установила 2 лавочки, обустроила откидной пандус в подъезде и организовала съезд с занижением бордюра. Помимо всего трудоустроили 32 ветерана спецоперации, в том числе — в Мытищинскую теплосеть, Метровагонмаш, Мытищинскую больницу.

«Для удобства защитников создаем единый многопрофильный центр по адресу: ул. Мира, д. 9. В нем разместятся все службы по сопровождению участников СВО и членов их семей. Завершить ремонт и открыть центр планируем к 9 мая 2026 года», — отметила Юлия Купецкая.