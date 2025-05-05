Волонтеры восстановили Аллею Славы в Дубне
Ученики и выпускники школы № 9, их родители и педагоги, а также ветераны округа приняли участие в восстановлении Аллеи Славы в Дубне. Ранее деревья здесь высаживали брянские партизаны.
Саженцы туи, сирени и спиреи для высадки предоставили агрономы службы озеленения городской администрации. Каждый класс школы № 9 высадил свое дерево.
Когда-то первое дерево — сливу — здесь посадили по инициативе Владимира Сосульникова. Он во время Великой Отечественной войны был в одном отряде с Зоей Космодемьянской.
Сливовые деревья уже состарились и в прошлом году не зацвели. Поэтому их и решили заменить на новые.
«Аллея Славы будет снова выглядеть торжественно и ярко. И станет напоминанием ученикам о Великой Победе нашего народа над фашизмом», — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
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