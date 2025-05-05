Волонтеры восстановили Аллею Славы в Дубне

Ученики и выпускники школы № 9, их родители и педагоги, а также ветераны округа приняли участие в восстановлении Аллеи Славы в Дубне. Ранее деревья здесь высаживали брянские партизаны.

Саженцы туи, сирени и спиреи для высадки предоставили агрономы службы озеленения городской администрации. Каждый класс школы № 9 высадил свое дерево.

Когда-то первое дерево — сливу — здесь посадили по инициативе Владимира Сосульникова. Он во время Великой Отечественной войны был в одном отряде с Зоей Космодемьянской.

Сливовые деревья уже состарились и в прошлом году не зацвели. Поэтому их и решили заменить на новые.

«Аллея Славы будет снова выглядеть торжественно и ярко. И станет напоминанием ученикам о Великой Победе нашего народа над фашизмом», — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.