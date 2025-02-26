Волонтеры Воскресенска присоединились к акции «Ура Победе!»

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Всероссийская мобильная акция началась по всей стране 25 февраля. Любой желающий может установить на свой телефон вместо гудка или звонка песни военных лет.

Воскресенские волонтеры приняли участие в мероприятии одними из первых. Специалист по работе с молодежью центра «Олимпиец» Раиса Комарова рассказала, что установила себе на звонок отрывок из песни «Синий платочек». «В детстве я часто слушала военные песни, и эта особенно мне нравилась. Очень хорошая и правильная акция», — отметила волонтер.

Чтобы принять участие в акции «Ура Победе!», нужно набрать короткий номер 1945. С помощью голосового меню можно выбрать интересующий раздел: получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы, прослушать ежедневные сводки Совинформбюро и установить вместо гудков или мелодии звонка легендарные композиции, такие как «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Прощание славянки», «Нам нужна одна Победа».

Акция продлится до 15 мая.

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