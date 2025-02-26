Волонтеры Воскресенска присоединились к акции «Ура Победе!»

Всероссийская мобильная акция началась по всей стране 25 февраля. Любой желающий может установить на свой телефон вместо гудка или звонка песни военных лет.

Воскресенские волонтеры приняли участие в мероприятии одними из первых. Специалист по работе с молодежью центра «Олимпиец» Раиса Комарова рассказала, что установила себе на звонок отрывок из песни «Синий платочек». «В детстве я часто слушала военные песни, и эта особенно мне нравилась. Очень хорошая и правильная акция», — отметила волонтер.

Чтобы принять участие в акции «Ура Победе!», нужно набрать короткий номер 1945. С помощью голосового меню можно выбрать интересующий раздел: получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы, прослушать ежедневные сводки Совинформбюро и установить вместо гудков или мелодии звонка легендарные композиции, такие как «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Прощание славянки», «Нам нужна одна Победа».

Акция продлится до 15 мая.