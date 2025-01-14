Волонтеры Воскресенска посетили пациентов отделения сестринского ухода

Добровольцы из отделения Российского Красного Креста, молодежного центра «Олимпиец» и профсоюза медицинских работников устроили праздник в стенах Воскресенской больницы. Пациентов отделения сестринского ухода поздравили со старым Новым годом.

Появление Деда Мороза и Снегурочки стало настоящим событием для пожилых людей и доставило им массу положительных эмоций. Снегурочка загадывала пациентам новогодние загадки, подобранные с учетом возраста и состояния здоровья. Дед Мороз раздавал праздничное угощение и подарки. Искренние слова благодарности за свой труд и заботу о пожилых пациентах получил в свой адрес коллектив отделения сестринского ухода.

Кроме того, активисты движения «Волонтеры Подмосковья» подготовили для каждого пациента индивидуальные сюрпризы — открытки с добрыми пожеланиями, изготовленные своими руками.