Волонтеры Воскресенска навестили жителя блокадного Ленинграда и его жену

Активисты движения «Волонтеры Победы» приехали в гости к семье Владимира Бухаркина. Встреча состоялась в день 82-й годовщины освобождения города.

27 января волонтеры города Белоозерский посетили семью Владимира Бухаркина, который встретил войну двухлетним ребенком и рано потерял родителей. Он поделился с молодежью своими воспоминаниями.

Особое впечатление на волонтеров произвело чтение страниц из дневника его старшего брата, в котором запечатлены события того времени. Несмотря на тяжелое детство, Владимир Федорович прошел достойный трудовой путь: получил образование, служил в армии и много лет работал инженером-испытателем на предприятиях Воскресенского района.

В ходе беседы супруги Бухаркины прочли гостям свои стихи, в которых отразились как личные переживания, так и мудрость прожитых лет. Встреча стала данью памяти подвигу ленинградцев и примером живого общения поколений.