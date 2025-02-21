«Волонтеры Победы» поздравили с Днем защитника Отечества ветеранов-участников Великой Отечественной войны Андрея Петровича Волоха, Николая Герасимовича Шленкова и Юрия Николаевича Макарова. Она вручили им подарки.
«Волонтеры Победы» подарили ветеранам письма, праздничные открытки, наборы чая и кофе, а также поблагодарили за Победу.
Ветераны порадовались такой встрече. Несмотря на солидный возраст, они радушно приняли гостей и с удовольствием прочитали открытки.
В России вырос спрос на страхование от террористических актов и диверсий
Масленичные гуляния пройдут на экоферме в Луховицах 1 марта
Главе СК доложат о расследовании убийства участника СВО в Армавире
Волонтеры в Воскресенске поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества
Жители Чехова собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО
Члены совета МВД в Воскресенске провели урок мужества для школьников
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте