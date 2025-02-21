Волонтеры в Воскресенске поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

«Волонтеры Победы» поздравили с Днем защитника Отечества ветеранов-участников Великой Отечественной войны Андрея Петровича Волоха, Николая Герасимовича Шленкова и Юрия Николаевича Макарова. Она вручили им подарки.

«Волонтеры Победы» подарили ветеранам письма, праздничные открытки, наборы чая и кофе, а также поблагодарили за Победу.

Ветераны порадовались такой встрече. Несмотря на солидный возраст, они радушно приняли гостей и с удовольствием прочитали открытки.

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