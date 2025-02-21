Волонтеры в Воскресенске поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества

«Волонтеры Победы» поздравили с Днем защитника Отечества ветеранов-участников Великой Отечественной войны Андрея Петровича Волоха, Николая Герасимовича Шленкова и Юрия Николаевича Макарова. Она вручили им подарки.

«Волонтеры Победы» подарили ветеранам письма, праздничные открытки, наборы чая и кофе, а также поблагодарили за Победу.

Ветераны порадовались такой встрече. Несмотря на солидный возраст, они радушно приняли гостей и с удовольствием прочитали открытки.