Волонтеры в Воскресенске поздравили с Рождеством ветерана педагогического труда

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» молодежного центра «Олимпиец» навестили почетного ветерана Московской области Галину Сенаторову. Визит проходил в рамках всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!».
Волонтеры поздравили Галину Моисеевну с Рождеством и вручили ей подарки. Ветеран прочитала гостям стихотворение, раскрывающее суть добровольческой деятельности: бескорыстная помощь людям не ради награды, а от чистого сердца. Слова «Добро — не доблесть! Не жалуйся! Добро совершать не бойся» могут стать своеобразным девизом для всех, кто стремится делать мир лучше.
Галина Сенаторова внесла огромный вклад в развитие образования городского округа. Педагогический стаж ветерана составляет 60 лет. Она воспитала несколько поколений жителей Воскресенска и стала для них не просто учителем, а настоящим примером для подражания, воплощением мудрости, оптимизма и доброты. Бывшие ученики Галины Моисеевны с теплотой и благодарностью хранят в сердцах память о своем наставнике.
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