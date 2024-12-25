Волонтеры в Воскресенске поздравили пожарных с Новым годом

Акцию организовали «Волонтеры Подмосковья» и активисты «Движения первых» из молодежного центра «Олимпиец». Ребята приехали к сотрудникам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Воскресенску ГУ МЧС по Московской области.

Волонтеры в течение нескольких дней рисовали праздничный плакат, центром которого стал Дед Мороз, спешащий на помощь за рулем пожарной машины. Ребята адресовали сотрудникам МЧС теплые слова поздравлений. Они выразили пожарным благодарность за их профессионализм, самоотверженность и бесстрашие, за то, что они первыми приходят на помощь в экстремальных ситуациях

Мероприятие прошло в рамках акции «Российский детский Дед Мороз» и стало хорошим примером проявления уважения к людям, которые ради спасения других ежедневно рискуют своей жизнью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.