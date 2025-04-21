Волонтеры в Воскресенске очистили набережную Москвы-реки в Новлянском районе

Активисты, волонтеры и сторонники партии «Единая Россия» в Воскресенске привели в порядок набережную Москвы-реки в Новлянском микрорайоне. Они собрали мусор, сгребли сухую траву и листву, привели в порядок дорожки.

Всех участников субботника обеспечили необходимым инвентарем. Таким образом молодежь показала свое уважительное отношение к экологии. Ребята отметили, что готовы продолжить работу по созданию благоприятной и здоровой среды в муниципалитете.

«Субботник — это добрая традиция, которая приобщает к заботе об окружающем пространстве и дает возможность сделать полезное дело. Чистый и ухоженный город — это отражение нашей заботы о будущем. Мы призываем всех жителей города уважать окружающую среду и не оставлять мусор на территории общественных мест», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».